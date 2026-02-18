KIRKLARELİ TOKİ KURA SONUÇLARI | Kırklareli TOKİ Kura Sonuçları ve Hak Sahipleri İsim Listesi

Kırklareli TOKİ kura sonuçları açıklandı. 2255 sosyal konutluk dev proje kapsamında gerçekleştirilen çekilişin ardından Kırklareli TOKİ hak sahipleri isim listesi resmen duyuruldu. Binlerce vatandaşın merakla takip ettiği süreç 18 Şubat 2026 tarihinde noter huzurunda tamamlandı.

Şimdi ise en çok araştırılan konu, “Kırklareli TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?” sorusu oldu. İşte 2026 Kırklareli TOKİ kura sonuçları, hak sahipleri isim listesi, ödeme planı ve teslim tarihi ile ilgili tüm detaylar…

KIRKLARELİ TOKİ KURA SONUÇLARI VE HAK SAHİPLERİ İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekilişinin ardından Kırklareli TOKİ kura sonuçları ve asil-yedek isim listesi iki farklı kanal üzerinden sorgulanabiliyor:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek. Böylece asil ya da yedek listede yer alıp almadıklarını hızlı ve güvenli şekilde öğrenebilecekler.

KIRKLARELİ TOKİ EVLERİ HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kırklareli genelinde toplam 2255 konut inşa edilecek. İlçelere göre konut dağılımı şu şekilde:

İlçe Konut Sayısı Merkez 640 Merkez İnece 60 Babaeski 150 Babaeski Büyükmandıra 60 Demirköy 85 Kofçaz 60 Lüleburgaz 600 Lüleburgaz Ahmetbey 100 Pehlivanköy 100 Pınarhisar 200 Vize 200 Toplam 2.255

KIRKLARELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILDI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Kırklareli merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 2255 sosyal konut için kura çekilişi 18 Şubat 2026 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

Kura çekimi Atatürk Spor Salonu’nda noter huzurunda yapıldı. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte asil ve yedek hak sahipleri belirlendi.

TOKİ ÖDEME PLANI VE TAKSİT DETAYLARI

Peşinat ve Vade Seçenekleri

Kampanya kapsamında 1+1 ve 2+1 konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânıyla satışa sunulacak. Peşinat ödemeleri sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılacak.

TOKİ Taksit Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay başlayacak.

TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İnşa ve ihale süreci Kasım ayında başlayacak projede kura çekimi Şubat ayında tamamlandı. Konut teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.

KIRKLARELİ TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

Evet. Kura sonuçları 18 Şubat 2026 Çarşamba günü yapılan çekilişin ardından açıklandı.

KIRKLARELİ TOKİ hak sahipleri isim listesi nereden öğrenilir?

Hak sahipleri asil ve yedek isim listesi TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

Kırklareli'de kaç adet TOKİ konutu yapılacak?

Kırklareli genelinde toplam 2255 konut inşa edilecek.

TOKİ peşinat oranı ne kadar?

Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade ile satışa sunulacak.

TOKİ taksitleri ne zaman başlıyor?

Taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay başlayacak.