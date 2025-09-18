Giriş / Abone Ol
Kırklareli Vize’de denize girmek 3 gün yasaklandı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 18-20 Eylül tarihleri arasında tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık, yasağa uyulmasını isterken jandarma ekiplerinin bölgede denetim yapacağını duyurdu.

Güncel
  • 18.09.2025 09:04
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünden itibaren 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla ilçedeki tüm plajlarda 18-20 Eylül'de denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Yasağa uyulması istenen açıklamada İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.

