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Kırklareli’de trafik denetimi

Ajans Haberleri
  • 17.11.2023 11:21
  • Giriş: 17.11.2023 11:21
  • Güncelleme: 17.11.2023 11:21
Kaynak: İHA
Kırklareli’de trafik denetimi

Kırklareli’de jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Lüleburgaz, Demirköy, Pınarhisar, Vize ve Babaeski ilçelerinde kamyon ve tırlara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde tonaj ve takograf kontrolü yapılırken, kuralları ihlal eden 6 sürücüye cezai işlem uygulandı. 

Gerçekleşen denetimlerde ekipler sürücülere ağırlık ve boyut standartları, takograf kullanımı, tolerans uygulaması, kış lastiği uygulaması hakkında bilgi verdi. 

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