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Kırklareli’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 05.02.2025 16:19
  • Giriş: 05.02.2025 16:19
  • Güncelleme: 05.02.2025 16:20
Kaynak: İHA
Kırklareli’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kırklareli’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 2 kilo 142 gram skunk, 4,08 gram kokain, 127 adet sentetik ecza, hazırlanmış bonzai ve suçtan kullanılan para ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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