Kırklareli’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Kaynak: İHA
Kırklareli’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 2 kilo 142 gram skunk, 4,08 gram kokain, 127 adet sentetik ecza, hazırlanmış bonzai ve suçtan kullanılan para ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.