Kırklareli’de zincirleme kaza: 2 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Atatürk Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde A.A.’nın kullandığı tır, dönüş yaptığı esnada A.S.Ç. yönetimindeki araca çarptı.

Kazanın akabinde aynı istikamette seyreden B.K. yönetimindeki kamyonet de duramayarak çarptı.

Kazanın ardından aracın motor kısmından alevler yükseldi.

Çevrede bulunan vatandaşlar, yangın tüpü ile aracı söndürdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin A.S.Ç. ve yanındaki yolcu E.N.Ç.’ye yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.