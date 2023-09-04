Kırklareli’nde 3 bin 306 araç denetlendi: 30 araç trafikten men edildi

Kırklareli’nde polis ekiplerince, 3 bin 306 araç kontrol edilirken, 976 sürücüye cezai işlem uygulandı ve 30 araç trafikten men edildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bulunan E-80 Otoyolu ile diğer sorumluluk alanı dahilindeki devlet karayolu güzergahlarında bir haftalık denetimlerde 3 bin 306 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, 30 araç trafikten men edilirken toplam 976 araç ve sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunun çeşitli maddelerinden cezai işlem uygulandı.

4 sürücünün belgesine alkollü araç kullanmaktan geçici olarak el konuldu. 1 sürücünün belgesine aday Sürücü kurallarını ihlal ettiğinden daimi olarak el konuldu.