Kırklareli’nde araçlar çarpıştı: 10 yaralı

Kırklareli’nde otomobil ile panelvan aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski-Lüleburgaz istikameti E-80 Avrupa Otoyolu Kazım Dirik Viyadüğü mevkiinde H.S.Ç. idaresindeki otomobil ile A.Y. idaresindeki panelvan çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile panelvan yan yattı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan toplamda 10 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Babaeski Devlet Hastanesine götürüldü.