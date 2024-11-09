Kırklareli’nde çatı katında yangın: 1 yaralı
Kırklareli’nde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.
Kaynak: İHA
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ise 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edildi.