Kırklareli’nde çeşitli suçlara karışan 13 şüpheli tutuklandı



Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmaların sürdürüyor. Jandarma ekipleri tarafından 7-14 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan 15 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, nitelikli cinsel saldırı suçundan aranan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan 4 yıl 2 ay Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan aranan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması suçundan aranan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan aranan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, tehdit suçundan aranan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, hırsızlık suçundan aranan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan aranan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ısrarlı takip suçundan aranan 4 ay 48 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve ayrıca çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik aranan 24 şahıs olmak üzere bir hafta içerisinde toplam 37 şahıs yakalandı.

Yakalanan 37 şahıstan 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.