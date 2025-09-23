Giriş / Abone Ol
Kırklareli’nde deniz scooterinde 114 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Demirköy ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin denetimi sırasında 6 çantada 53 kilo skunk ve 61 kilo toz esrar bulunduğunu açıkladı. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Güncel
  • 23.09.2025 08:39
  • Giriş: 23.09.2025 08:39
  • Güncelleme: 23.09.2025 10:05
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: ANKA

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir deniz scooterinde ele geçirilen 6 adet çantada yapılan aramalarda 114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik. Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) tarafından yapılan devriye faaliyeti esnasında; bir deniz scooterinde ele geçirilen 6 adet çantada yapılan aramalarda; 53 kilogram skunk ve 61 kilogram toz esrar ele geçirdik. Yabancı uyruklu bir şüpheliyi yakaladık."

