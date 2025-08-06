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Kırklareli’nde denize girmek 4 gün yasaklandı

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6-9 Ağustos tarihleri arasında denize girmek yasaklandı. Vize Kaymakamlığı, can güvenliği riski nedeniyle alınan karara uyulması konusunda yurttaşları uyardı.

Güncel
  • 06.08.2025 12:25
  • Giriş: 06.08.2025 12:25
  • Güncelleme: 06.08.2025 12:31
Kaynak: İHA
Kırklareli’nde denize girmek 4 gün yasaklandı

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi, olumsuz hava şartları sebebiyle yurttaşların 4 gün denize girmesi yasaklandı.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları can güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı için 6-9 Ağustos tarihleri arasında denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, yurttaşların yapılan uyarıların önemle dikkate alınmasını gerektiği vurgulandı.

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