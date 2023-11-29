Kırklareli’nde derenin rengi değişti, ekipler inceleme yaptı

Kırklareli’nde rengi değişen derede inceleme yapan ekipler numune aldı.



Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde Şeytandere’nin renginin değiştiğini fark eden vatandaşlar İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Ekipler derede inceleme yaptı ve numune aldı. Dereden yayılan kötü koku nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar, sorunun bir an önce giderilmesini istedi.