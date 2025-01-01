Kırklareli’nde fabrikada yangın
Kırklareli’nin Büyükkarıştıran beldesinde bir fabrikada öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
Kırklareli’nin Büyükkarıştıran beldesinde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesindeki bir fabrikada öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyürken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.