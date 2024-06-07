Kırklareli’nde kablo hırsızları tutuklandı

Kırklareli’nde bir fabrikanın kablolarını çalan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikadan kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, JASAT koordinesinde yapılan teknik ve fiziki araştırma neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren T.V., S.V., C.S. isimli şahıslar tespit edilerek, İstanbul’daki ikamet adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde gözaltına alınan 3 hırsızlık şüphelisi, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak Kırklareli E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.