Kırklareli’nde kaçak içki operasyonu

Kırklareli’nde polis ekiplerince sahte içkiye yönelik düzenlenen operasyonda, yaklaşık litre el yapımı olabileceği değerlendirilen içki ele geçirildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Lüleburgaz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince ilçe genelinde “Kaçak Sahte Alkol Satışı” yapan şahısların tespitine yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda, E. Ş. isimli şahsın 2 adet iş yeri 1 adet ikamet ve aracında, Lüleburgaz Sulh Ceza Mahkemesinin alınan arama kararına istinaden arama yapıldı. Aramalarda, 3 şişe Bulgaristan Bandrollü rakı, açık vaziyette cam şişe içerisinde 2 litre likör, açık vaziyette su şişesi içerisinde 300 ml yapma olabileceği değerlendirilen alkollü içki olmak üzere toplam 8 Şişe 5,65 litre alkollü içki ele geçirildi. E.Ş. isimli şahıs hakkında 5607 SKM kapsamında gerekli adli işlemler başlatıldı.