Kırklareli’nde kaçak sigara operasyonu

Kırklareli’nde kaçak sigara operasyonunda 19 bin 600 adet makaron ve 3 kilogram tütün ele geçirildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün mamülleri kaçakçılığıyla mücadelenin görünürlüğünün ve etkinliğinin arttırılması ile yasadışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla, Kofçaz ilçesinde 3 ayrı işyeri denetlendi.

Yapılan denetimlerde, toplam 980 paket 20’li şeffaf poşetler halinde satışa ve tüketime hazır vaziyette 19 bin 600 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 1 adet şeffaf kutu içerisinde 3 kilogram faturasız ve bandrolsüz açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili Kırklareli Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimata istinaden işyeri sahipleri N.T., M.C. ve A.S. isimli şahıslara 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.