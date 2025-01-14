Kırklareli’nde kar yağışı etkisini artırdı: Bazı araçlar yollarda mahsur kaldı
Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Öte yandan hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgelerde, kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
Kırklareli’nin yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artırdı, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardında Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı zaman zaman etkisini artırıyor.
Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Gümrük Kapısı yollu üzerinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı araçlar yollarda kaldı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgelerde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.