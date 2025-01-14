Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kırklareli’nde kar yağışı etkisini artırdı: Bazı araçlar yollarda mahsur kaldı

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Öte yandan hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgelerde, kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Güncel
  • 14.01.2025 08:40
  • Giriş: 14.01.2025 08:40
  • Güncelleme: 14.01.2025 08:50
Kaynak: İHA
Kırklareli’nde kar yağışı etkisini artırdı: Bazı araçlar yollarda mahsur kaldı
Fotoğraflar: İHA

Kırklareli’nin yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artırdı, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardında Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı zaman zaman etkisini artırıyor.

Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Gümrük Kapısı yollu üzerinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı araçlar yollarda kaldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgelerde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

BirGün'e Abone Ol