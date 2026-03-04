Kırklareli’nde nükleer santral tepkisi: SOL Parti’den iptal çağrısı

Haber Merkezi

Kırklareli’nde planlanan Trakya Nükleer Santral Projesi’ne ilişkin tepkiler sürüyor.

SOL Parti Kırklareli il örgütü İl Genel Meclis toplantı öncesi Parti tarafından hazırlanan dilekçeleri il Genel Başkanlığına verdi.

Trakya Nükleer Enerji A.Ş.’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Trakya Nükleer Santrali Projesi kapsamında Kırklareli Kıyıköy-Kışlacık mevkiindeki alanın 2023 yılı sonunda yer seçimi için onaylandığı ve sahada sismik ölçüm ile meteorolojik veri toplama çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Ancak projeye karşı çıkanlar, söz konusu alanın T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmi evraklarında 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı’nda “İçme ve Kullanma Suyu Mutlak Koruma Alanı”, “Kısa, Orta ve Uzun Mesafeli Koruma Alanı”, “Orman Alanları” ve “Tarım Arazisi” lejantlarında yer aldığını vurguladı.

“13830 DÖNÜMLÜK ALANDA EKOLOJİK YIKIM” İDDİASI

SOL Parti tarafından yapılan başvuruda, projenin Karadeniz kıyısında 13 bin 830 dönümlük bir alanı kapsadığı, hafriyat ve inşaat çalışmaları sonucunda milyonlarca ağacın kesilebileceği ve çok sayıda canlının yaşam alanının yok olabileceği öne sürüldü. Proje, “bölgesel bir eko-kırım” olarak nitelendirilirken, özellikle Istranca ekosistemi, içme suyu havzaları, ormanlar, tarım alanları ve balıkçılığın tehdit altında olduğu ifade edildi.

Ayrıca projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve Sağlık Etki Değerlendirmesi süreçlerinin tamamlanmadığı, halkın katılımının sağlanmadığı ve çalışmaların kamuoyundan gizli yürütüldüğü iddia edildi.

“ENERJİ ARZ FAZLASI VARKEN GEREKLİ DEĞİL”

SOL Parti il-ilçe Başkan ve parti üyeleri tarafından imzalanan metinde, Türkiye’de hâlihazırda işletmede olan ve projelendirilmiş çok sayıda enerji üretim santrali bulunduğu, ayrıca iki nükleer santral projesinin daha sürdüğü belirtilerek, Trakya Nükleer Santrali’nin ülkenin enerji ihtiyacından ziyade başka gerekçelerle planlandığı ileri sürüldü. Projenin yabancı devlet ya da şirket ortaklığıyla yürütülmesinin ulusal egemenlik açısından da sakıncalar doğuracağı savunuldu.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINMASI TALEP EDİLDİ

Başvuru sahipleri, Trakya Nükleer Santral Projesi’nin Kırklareli İl Genel Meclisi’nin 2026 Mart ayı toplantı gündemine alınmasını ve bölgesel, ulusal ve ekolojik nedenlerle projenin iptal edilmesi yönünde karar alınmasını talep etti.

Konuya ilişkin İl Genel Meclisi’nin nasıl bir karar alacağı ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.