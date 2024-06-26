Kırklareli’nde orman yangını: 10 dekar alan ile 5 dekar buğday tarlası zarar gördü

Kırklareli’nde buğday hasadı yapıldığı esnada çıkan yangında 10 dekar orman ile 5 dekar hasat edilmiş buğday tarlası zarar gördü.

Kırklareli’nde buğday hasadı yapıldığı esnada çıkan yangında 10 dekar orman ile 5 dekar hasat edilmiş buğday tarlası zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Karahamza köyünde buğday hasadı yapıldığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Çıkan yangında 10 dekar orman ile 5 dekar hasat edilmiş buğday tarlası zarar gördü.