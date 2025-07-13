Kırklareli’nde otomobil tırın altına girdi: 2 yaralı

Kırklareli’nde otomobilin tırın altına girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, E-80 Avrupa Otoyolu Lüleburgaz-Babaeski güzergahında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, K RA 4313 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil tırın altına girerken, 2 kişi hurda yığınına dönen araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Jandarma otoyol trafik ekipleri yolda başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı.

Dorsenin altına giren otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

İlk müdahalesi 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.