Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kırklareli’nde otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 08.08.2023 13:06
  • Giriş: 08.08.2023 13:06
  • Güncelleme: 08.08.2023 13:06
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Kırklareli’nde otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Kırklareli’nde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde 39 ABS 997 plakalı İ.A. idaresindeki otomobil, 39 ACG 931 plakalı R.K. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile 39 ACG 931 plakalı otomobilde bulunan H.K. sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan H.K., ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 

BirGün'e Abone Ol