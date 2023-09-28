Kırklareli’nde piyasaya sahte içki süren sanığa 71 yıl hapis istendi

Kırklareli’nde 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına sebep olan sanığa 71 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kırklareli’nde sahte içi üreterek 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına sebep olan sanık hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede sanık C.Ş. 1. Ağır Ceza Mahkemesine kabul edildi.

İddianamede, sanık C.Ş’nin internet üzerinden aldığı 20 litre metil alkol, 40 mililitre anason yağı kiti ile 12,25 litre sahte içki ele geçirildiği bilgisine yer aldı. Yapılan laboratuvar incelemelerde öldürücü dozda metil alkol tespit edildiği ve sanığın ürettiği sahte içki ticareti yapıldığı belirtildi.

İddianamede sahte içkiyi tüketen ve hayatını kaybeden Ahmet A. ve Ramazan K’nin kesin ölümünün Adli Tıp Kurumundan metil alkol olduğu tespit edildi. Diğer yaralanan Muammer Ö, Ömer E. ve Sedat K’nin ise basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı belirtildi.

Sanık hakkında iddianamede "olası kastla öldürme", "olası kastla yaralama" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet" suçlarından 71 yıla kadar hapis cezası istendi.