Kırklareli’nde sıcak hava etkili oluyor

Sıcak havanın etkili olduğu Kırklareli’nde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından kentte sıcak hava etkili oluyor. Sabah saatlerinde etkisini gösteren sıcak hava öğle saatlerinde yaklaşık 35 dereceye kadar yükseldi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçirirken hayvanlar süs havuzlarında serinliyor.

Kent genelinde cadde ve sokakların boş kaldığı gözlemlendi. Uzmanlar, sıcak havalarda kronik rahatsızlığı olanları dışarı çıkamaması konusunda uyardı.