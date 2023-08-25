Kırklareli’nde sıcak hava etkili oluyor: Termometreler 41 dereceyi gösterdi

Kırklareli’nde hava sıcaklılarının 41 dereceyi göstermesiyle vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.

Hava sıcaklıklarının 41 derece gösterdiği Kırklareli’nde vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçiriyor. Sıcak havadan etkilenen hayvanlar süs havuzlarında serinliyor.

Sıcak havadan bunalan Yüksel Yılmaz, gün içerisinde dışarı çıkmamaya çalıştığını söyledi. Yılmaz, gölgelik alanlarda vakit geçirdiğini ifade ederek kronik hastalığı olanların dışarı çıkmaması konusunda tavsiyede bulundu.

Seyit Cüce ise havaların dayanılmaz sıcak olduğunu belirterek, işyerine dahi gitmekte zorlandıklarını aktardı.