Kırklareli’nde trafik denetimi: 123 araç trafikten men edildi

Kırklareli’nde trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 123 araç trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli’nde trafik ekiplerince denetim yapıldı.

1-14 Ağustos tarihlerinde yapılan denetimlerde 15 bin 859 araç ve sürücünün belgelerini kontrol edilirken çeşitli kusurları bulunan 123 araç trafikten men edildi.

Öte yandan, 871 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 34 sürücünün ise sürücü belgelerine geçici süreyle el konuldu.