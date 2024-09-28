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Kırklareli’nde trafik denetimi: 38 araç trafikten men edildi

Ajans Haberleri
  • 28.09.2024 13:43
  • Giriş: 28.09.2024 13:43
  • Güncelleme: 28.09.2024 13:43
Kaynak: İHA
Kırklareli’nde trafik denetimi: 38 araç trafikten men edildi

Kırklareli’nde jandarma ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde yaptığı trafik denetimde kusuru bulunana 38 aracı trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Demirköy, Vize, Pınarhisar, Kofçaz, Pehlivanköy, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerindeki sorumluluk bölgelerinde trafik denetimi yaptı.

Denetimde 7 bin 424 araç ve sürücü kontrol ederken alkollü araç kullandığı tespit edilen 7 sürücünün ehliyetine geçici süre el koyuldu.

Öte yandan kusurları bulunan 38 araç ise trafikten men edildi.

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