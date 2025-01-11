Kırklareli’nde trafik kazası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkeze bağlı İnece beldesi yakınlarında 34 AV 9309 plakalı Ali Ülker idaresindeki otomobil, Cüneyt A. yönetimindeki 39 ADC 928 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Ülker’i çıkardı.

Yaralı sürücüsü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Sürücü Ülker, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.