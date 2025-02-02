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Kırklareli’nde trafik kazası: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 02.02.2025 14:58
  • Giriş: 02.02.2025 14:58
  • Güncelleme: 02.02.2025 14:58
Kaynak: İHA
Kırklareli’nde trafik kazası: 2 yaralı

Kırklareli’nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köyü yakınlarında A.Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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