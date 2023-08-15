Kırklareli’nde trafik kazası: 3 yaralı

Kırklareli’nde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA'nın aktardığına göre, Lüleburgaz ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde 39 S 1250 plakalı Recep Ali Çelik idaresindeki minibüs ile 39 AAZ 619 plakalı Musa Kızmaz idaresindeki otomobil çapıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs yan yattı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan 1 yolcu yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 3 kişi Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.