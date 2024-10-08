Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Kırklareli merkezli Edirne ve Tekirdağ’ da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkezli Edirne ve Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 adres ve 2 araca yönelik gerçekleşen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 2 kilo 400 gram uyuşturucu madde, 3 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet tabanca fişeği, 11 bin 120 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.