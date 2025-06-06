Kırklareli’nde zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kırklareli’nde zincirleme kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.B’nin idaresindeki 39 BB 801 plakalı araç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mehmet Kaldaş yönetimindeki 39 DH 500 plakalı otomobile çarptı. Aynı istikametten gelen 06 EAD 290 plakalı S.E. yönetimdeki otomobilde de çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

39 DH 500 plakalı otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Kaldaş ve araçta bulunan M.K. itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

39 DH 500 plakalı otomobilin sürücüsü Kaldaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.