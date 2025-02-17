Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı kısa sürede beyaza bürüdü.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri yollarda olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan jandarma ekipleri bölgelerde devriye atarak sürücüleri uyardı.