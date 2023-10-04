Kırklarelispor, teknik ekip ile yollarını ayırdı

Kırklarelispor yönetimi başta teknik direktör Bilgin Erdem ve sportif direktör, antrenör, kaleci antrenör ve kondisyoner ile yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig’de mücadele eden Kırklarelispor Bilgin Erdem ve sportif direktör, antrenör, kaleci antrenör ve kondisyoner ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kırklarelispor’dan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bilgin Erdem’in yanı sıra sportif direktör Murat Baytaroğlu, antrenör Hakan Güvençer, kaleci antrenörü Ali Özçelik ve kondisyoner Engin Yılmaz ile yollarını ayırdığını, teknik ekibe kulübe vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.