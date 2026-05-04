Kirkor Ceyhan imzalı "İt Yatağında Ekmek Ufağı" yayımlandı

Kirkor Ceyhan'ın "İt Yatağında Ekmek Ufağı" adlı kitabı GiTa Yayınları etiketiyle raflkardaki yerini aldı.

Kitabı oluşturan 18 hikâyede Kirkor Ceyhan, Seferberlik, Mütareke ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından 1980’li yılları kapsayan zaman diliminde Zara insanının zorluklar içindeki yaşamını, sefaletini anlatmanın da ötesinde, geniş anlamda Sivas yöresinin diyalektiğinin ağır bastığı, zengin, renkli, çok kültürlü anlatımıyla yeni bir dil, yeni ve evrensel bir coğrafya yaratıyor.

Kirkor Ceyhan, 29 Ekim 1926’da Zara’da doğmuş. Yazar eserlerinde Osmanlı’nın son dönemleriyle Cumhuriyet’in ilk yıllarında Anadolu insanının yaşamını konu edinmiş. Toplumsal gerçekçi anlayışı benimseyen Ceyhan'ın anlatımındaki gözlem gücü ve toplumsal duyarlılık, onu Kemal Tahir, Orhan Kemal ve Aziz Nesin ile aynı edebi çizgide değerlendirmeye olanak tanıyor. Yazar, eserlerinde Anadolu’nun sıradan insanlarının hayatlarını merkeze alarak birey ile toplum arasındaki ilişkileri, derinlikli bir biçimde zengin bir dille işliyor. Bu yönüyle yazar, yalnızca edebi bir anlatı kurmakla kalmıyor, aynı zamanda dönemine ışık tutan sosyolojik tanıklık da yapıyor.