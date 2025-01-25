Kirletmeye devam ediyor

Haber Merkezi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yapı ruhsatları iptal edilmesine rağmen yapımına devam edilen otel ve devremülk projesi inşaatının yarattığı kirlilik yurttaşlar tarafından görüntülendi.

MA’nın haberine göre; Marmaris’te milli park içinde Sinpaş/Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından inşa edilen otel ve devremülk projesi için Marmaris Belediyesi tarafından verilen ruhsatların iptal edilmesine rağmen, şirket çalışmalarını sürdürüyor.

Yurttaşların inşaat için verilen 17 ruhsat ile imar durum belgesinin iptal edilmesi için açtığı davaya bakan Muğla 3. İdare Mahkemesi iptal kararı vermişti. İptal kararına rağmen şirketin çalışmalarını kaçak olarak sürdüğü defalarca görüntülendi. İnşaatın yarattığı çevre kirliliği ise hız kesmedi. İnşaatın atık suları denize karışarak canlı yaşamını tehlikeye sokuyor.