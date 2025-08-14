'Kirli denizi inceleyin’ çağrısı

Çevre kirliliğine yol açacak atıkların denize dökülmesi yurttaşların sağlığını riske atıyor.

Aydın’ın Didim ilçesindeki Akbük Mahallesi’nde bulunan denizin yüzeyinde köpük oluşması mahalleliyi tedirgin etti. Özellikle Fevzipaşa’daki otellerden denize kanalizasyon atıldığını iddia eden yurttaşlar, denize girdikten sonra temiz suyla yıkanana kadar kaşınmaktan ve mikrop kapmaktan şikâyetçi.

Olayı belediyeye bildirdiklerini ancak yanıt alamadıklarını söyleyen bölge sakinleri, CİMER'e yazdı. Yurttaşlar, yaşadıkları sorunları özetle şöyle aktardı:

“Denize her girişimizde vücudumuzda döküntü ve kaşıntı meydana geliyor. Son yıllarda özellikle son 2 senedir bu sorunu yaşıyoruz. Fevzipaşa Mahallesi’ndeki Otelin arıtma sistemin olmadığını düşünüyoruz. Vidanjör de gelmiyor. Kanalizasyon suyunun denize akıtıldığını düşünüyoruz. Denizin üstünde köpükler görüyoruz. Daha önce aynı denizden mikrop kapanlar ve tedavi görenler de oldu. Bununla ilgili yetkililer gelip inceleme yapsın.”

OLUMSUZLUK YOK

İddialara ilişkin Didim Belediyesi’nden BirGün'e yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Yatlardan kaynaklanan kirlilik konusunda Didim Belediyesi’nin doğrudan bir yetkisi bulunmamaktadır, bu nedenle ceza kesemez. Böyle bir durumun tespiti halinde cezai işlem uygulama yetkisi Sahil Güvenlik Komutanlığı’na aittir. Otellerin yarattığı kirlilikle ilgili olarak ise fosseptiklerin tamamı Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır. Ancak Didim Belediyesi’ne bu konuda bir ihbar ulaşması durumunda ekiplerimiz gerekli denetimi yapar ve tespit edilirse ceza uygular. Geçen yıl bahsi geçen bölgede yapılan ihbarlar üzerine cezai işlem uygulanmıştır. Bu yıl ise yapılan ihbarlar üzerine herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.”

SU ANALİZ EDİLMELİ

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. F. Yüce Ayhan, deniz kirliliğine karşı denetimin artırılması yönünde çağrı yaptı. Ayhan şöyle konuştu:

“Bu denizler tuz oranı yüksek, akıntısı bol denizler. Ege ve Akdeniz’de bir dış etken olmadan kirlenme beklenmez. Kirlilik varsa tesislerin atık suları, kanalizasyon atıkları boşaltılıyordur. Bu denetlenebilir bir durumdur. Özellikle denetimin daha zor olabileceği alan yat turizmi olabilir. Yatlardan, teknelerden boşaltılan atıkların denizlerimizi kirletmesi muhtemel. Kontrol edilmesi gereken bir süreç. Yaz aylarında deniz turizmi arttığı için çok miktarda sintine boşaltma olabiliyor. Bu da kanalizasyon atığının boşaltılmasıyla eşdeğer bir tehlike. Halk sağlığını tehdit ediyor. Gerek otellerden gerek teknelerden atık boşaltılıp boşaltılmadığının sıkı denetlenmesi gerekiyor. Bölgedeki suların analizlerinin yapılması gerekiyor.”

Ayhan, şu risklere dikkat çekti:

“Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi geçtiğimiz günlerde bir uyarıda bulundu. İklim değişikliğinin etkisiyle deniz suyu sıcaklıklarında artış sonucu Vibrio türü bakterilerin enfeksiyonlarının artabileceğine dikkat çekti. Türkiye’den de Karadeniz ve Marmara denizi risk haritasında yer aldı. Bu bakteriler dışkıda bulunan bakteriler. Özellikle az pişmiş veya çiğ tüketilen deniz ürünleri yoluyla ciddi enfeksiyonlara neden olabilirler. Küçük salgın öbekleri olabilir. Sindirim kanalı enfeksiyonları, yani bulantı, kusma, ishalle seyreden enfeksiyonlar görülebilir. Ege ve Akdeniz tuz oranı yüksek denizler, Vibrio bakterileri için risk az. Ancak tatlı su karışması nedeniyle tuz oranının düştüğü yerlerde veya yoğun kanalizasyon ve sintine atığına maruz kalan bölgelerde risk artabilir.”