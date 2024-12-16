Kirli ilişkiler ortaya çıkıyor

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Beşar Esad yönetimini deviren HTŞ liderliğindeki siyasal İslamcı yapılar ile Suriye’yi kendi çıkarlarına göre dizayn etmek isteyen ABD ve İsrail’in çıkarlarına kirli ilişkileri ortaya çıkıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün’deki Suriye zirvesinde ABD’nin terör örgütü olarak tanıdığı HTŞ ile “doğrudan temas kurduklarını” doğruladı. Suriye’de saldırılarını sürdüren İsrail’le savaşmak istemediğini söyleyen HTŞ lideri Muhammed Colani, ülkedeki Filistin direniş gruplarına silah bırakma talimatı verdi.

Suriye’nin siyasi geçiş sürecini belirlemek için Ürdün’ün Akabe kentinde gerçekleştirilen Suriye zirvesinde ise bölge ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi. Toplantıya Ürdün, Türkiye, ABD, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri katılırken Rusya ve İran toplantıda yer almadı.

Toplantının sonuç bildirgesinde, özgür ve güvenli bir birleşik Suriye’nin kurulması için Suriye halkının katkısıyla, Suriye’deki siyasi sürecin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararına uygun olması gerektiği belirtildi. Bildirgede tüm askeri faaliyetlerin derhal durdurulması gerektiği vurgulandı.

HTŞ İLE TEMASI DOĞRULADI

Ürdün’de Suriye konulu toplantının ardından konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Şam’da yönetimi ele geçiren cihatçı HTŞ ile direkt temas kurduklarını doğruladı.

“Suriye, son yarım yüzyılda herhangi bir haftada olduğundan daha fazla değişti” diyen Blinken, ABD’nin ve diğer bölgesel güçlerin, Suriye’nin geçici liderlerinin gelecekteki bir Suriye hükümetine “destek ve tanınma” karşılığında uymasını umdukları bir dizi ilke üzerinde anlaştıklarını söyledi.

Blinken, Ankara ve desteklediği Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) hedefindeki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) IŞİD ile mücadelede hayati bir rol üstlendiğini belirtti. ABD’li Bakan, Türkiye ve diğer ülkelere SDG güçlerinin IŞİD’e karşı mücadelesinde başarılarının devam etmesi gerektiğini ilettiğini söyledi. Çoğunlukla Kürtlerin içerisinde yer aldığı SDG, Rojava ve Suriye’nin kuzeydoğusunda kontrolü elinde bulunduruyor.

İSRAİL’E ZEYTİN DALI UZATTI

HTŞ lideri Colani ise İsrail ve Batı’ya zeytin dalı uzatırken İran ve Rusya’ya ilişkileri gözden geçirme uyarısı yaptı. İsrail’in son günlerde artan saldırılarına ilişkin “İsrail’in argümanları artık dayanaksız ve son ihlallerini haklı çıkarmıyor” dedi. Suriye devlet televizyonuna konuşan Colani, İsrail’e saldırma niyetinde olmadıklarını söyledi. Batılı elçiliklerle iletişim halinde olduklarını kaydeden Colani, “İngiltere ile Şam’daki temsilciliğini yeniden sağlamak için görüşmeler yürüttüklerini” de belirtti.

RUSYA VE İRAN’I UYARDI

Colani, İran’ın bölgede “yayılımcı proje yürüttüğünü” ve bunun komşu ve körfez ülkelerine tehdit oluşturduğunu ifade ederek, “İran’ın Suriye’deki varlığını bitirmeyi başardık. Ancak İran halkına düşmanlık beslemiyoruz. Bizim sorunumuz ülkemize zarar veren politikalarla” dedi. Suriye’deki yönetimin Rusya’yı kışkırtmaktan kaçınmaya çalıştığını kaydeden Colani, iki ülkenin yararına olacak şekilde Rusya’ya Suriye ile ilişkilerini değerlendirmesi için fırsat tanıdığını dile getirdi.

Kürt halkının Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizen Colani, Esad rejiminin yıkılmasıyla Kürtlerin maruz kaldığı zulmün sona ereceğini belirtti. Colani, “geleceğin Suriye’sinde Kürtler temel bir rol oynayacaklar” dedi.

KÜRTLER OLUMLU KARŞILADI

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi (Kobane), Ürdün’de kabul edilen nihai açıklamayı memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Tüm Suriye topraklarındaki askeri operasyonların durdurulması çağrısının önemli bir adım olduğunu ifade eden Abdi, “Suriye’yi istikrara kavuşturmak, tüm tarafların katılımıyla, toprak bütünlüğünün sağlanmasıyla ve sürdürülebilir barışın yolunun açılmasıyla başlar” dedi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ise Colani’nin Kürt halkını, Suriye’nin geleceğiyle bağlantılı bir parça ve kardeş olarak tanımlamasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Barzani, “Bu bakış açısı güçlü bir Suriye’nin inşasına vesile olur, Kürtler, Araplar ve Suriye’deki diğer tüm bileşenler bu fırsattan yararlanmalıdır. Böylece bu fırsatı değerlendirip, birlikte, güçlü, özgür ve demokratik bir Suriye kurma sürecine katılım sağlayabilirler” dedi.

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AB BAKANLARINDAN SURİYE TOPLANTISI

Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Suriye gündemiyle bugün toplanacak. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ürdün’deki Suriye konulu toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada “AB’nin Suriye’ye angajmanı ve Suriye’nin yeniden imarı konularını” ele alacaklarını belirtti. Ürdün’deki toplantıya bölgesel aktörlerin katılmasının çok önemli olduğunu kaydeden Kallas, “Suriye ümit vadediyor fakat belirsiz bir geleceğe doğru yol alıyor. Suriye’nin yeni liderleri, istikrar, egemenlik, toprak bütünlüğü, azınlıklara saygı, herhangi bir radikalleşme olmama, kurulacak hükümetin kapsayıcılığı ve işlenen suçlarla ilgili hesap verebilirlik ilkelerine bağlı olmalı. AB bu çerçevede daha fazla katkı sağlamaya hazır. Ancak bu ilkeler bizim için son derece önemli” ifadelerini kullandı.

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HTŞ, FİLİSTİN DİRENİŞ GRUPLARINI YASAKLADI

Suriye'de yönetimi ele geçiren cihatçı HTŞ, ülkede faaliyet gösteren Filistinli direniş örgütlerine silah bırakma ve askeri kamplarını kapatma talimatı verdi. Lübnan merkezli Al Akhbar'ın haberine göre, HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani, Filistinli gruplarla bir araya gelerek ülkede artık silah, eğitim kampı ya da askeri karargâh bulundurmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi. Filistinli gruplara, sadece siyasi çalışmalar ve hayır işleri yapabilecekleri iletildi. Toplantıda yer alan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık (FHKC-GK), Es-Saike ve Filistin İslami Cihad'a (FİC) bağlı Şehit Ali Esved Tugayı gibi Filistinli gruplar, on yıllardır Suriye'de faaliyet gösterirken IŞİD'e karşı mücadelenin de ön saflarında yer almıştı.

Öte yandan Suriye'de silah bırakması istenen gruplar arasında Hamas ve El Fetih'e yer verilmedi. Hamas cihatçı grupların Esad yönetimini devirmesinin ardından yayımladığı mesajda “Suriye halkını özgürlük ve adalet isteklerine ulaştıkları için” kutlamıştı.

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İSRAİL’DE ÜRDÜN ENDİŞESİ: GİZLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI

İsrail medyasında çıkan haberlere göre Suriye’deki gelişmelerin Ürdün’e sıçramasından endişe eden İsrailli güvenlik yetkilileri, Amman’da “gizli görüşmeler” gerçekleştirdi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Suriye’de Esad rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan gelişmelerin Ürdün’ü etkilemesi ve istikrarsızlaştırmasından endişe ettiği ileri sürüldü. Bu endişeler nedeniyle İsrail İç İstihbarat Servisi Direktörü Ronen Bar ve İsrail Ordusu Askeri İstihbarat Servisi Direktörü Shlomi Binder’in Ürdün’ü ziyaret ettiği kaydedildi. ABD’de yayın yapan Axios haber sitesinin üç İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde de Amman’da 13 Aralık’ta yapılan görüşmelerde tarafların Suriye’deki son durumu ve Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimle ilişkileri ele aldığı aktarıldı. İsrailli ve Ürdünlü güvenlik yetkilileri arasındaki “gizli görüşmelerde” taraflar, Suriye’deki gelişmelere ilişkin “ortak güvenlik endişeleri” konusunda birlikte çalışmak istediğini dile getirdi.

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SALDIRILARI SÜREN İSRAİL ÜÇ KÖYÜ DAHA İŞGAL ETTİ

Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişleterek Suriye’deki askeri altyapıyı imha etmek için harekete geçen İsrail’in saldırıları sürüyor. İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde, özellikle Katana beldesine bağlı Cemle, Mezra Beytelcin ve Megar Mir köylerini de işgal etti. İsrail savaş uçakları ise Suriye’nin başkenti Şam ile Humus ve Dera kentlerine hava saldırıları düzenledi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi “Suriye’nin içinde olup bitenlere karışmıyoruz, onu yönetmeyi de düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

İsrail askerleri, işgal ettikleri Golan Tepeleri’ne bayrak dikmişti.

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RUSYA ÜSLERİ TERK ETMEYECEK

İngiliz haber ajansı Reuters, Rusya’nın Suriye’de bulunan ve Akdeniz’e erişimi için önemli olan Lazkiye kentindeki Hımeymim Hava Üssü ile Tartus Deniz Üssü’nden çekilmeyeceğini yazdı.

Reuters, Rusya’nın Suriye’nin kuzeyindeki cephe hatlarından ve Alevi Dağları’ndaki mevzilerinden askerlerini geri çektiğini ifade etti. Ruslarla temas halinde olan Suriyeli askeri ve güvenlik kaynakları, Moskova’nın güçlerini ön hatlardan geri çektiğini aktardı. Ayrıca bazı ağır teçhizat ile üst düzey Suriyeli subayları geri çektiğini söyledi. Kaynaklar, Esad’ın ordusundan çok sayıda üst düzey subay ile askeri teçhizatın Moskova’ya geri gönderildiğini ancak şu aşamada amacın sahadaki gelişmelere göre yeniden toparlanmak ve konuşlanmak olduğunu söyledi.