Kirlilik balıkları öldürdü, çocukları da hasta etti

Haber Merkezi

Adana’da Çukurova’nın topraklarına can suyu olan Ceyhan Nehri’nde kirlilik nedeniyle balık ölümleri yaşanıyor. Nehir kıyısındaki mahallelerde yaşayanlar, yetkililerden kirliliğin kaynağının araştırılarak önlem alınmasını istedi.

Adana’nın Yüreğir ilçesindeki Özler Mahallesi’nden geçen nehir suyunda balık ölümleri yaşandı. Nehre yakın noktalarda arıcılık yapılıyor. Mahalleli, bazı bölgelerde üzeri beyaz köpükle kaplanan kirli su kaynağından sulanan narenciyelerin ve tutulan balıkların, tüketilmesi durumunda halk sağlığını tehdit etmesinden endişe duyduklarını söyledi.

Özler Mahallesi Muhtarı Sinan Barçin, ‘‘Nehrin suyundan zehir akıyor. Narenciye bahçelerimiz Yumurtalık ilçesine kadar bu suyla sulanıyor. Sulamasak bahçe kuruyor. İçme suyuna da tesir ettiğini düşünüyoruz çünkü çocuklarımız hasta oluyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz’’ dedi.