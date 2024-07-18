Kırmızı alarma geçtik

Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki parti lideri ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede, ülkedeki ekonomi kriz, Suriye ile diplomatik temas görüşmeler ile sığınmacıların durumu ve yeni anayasa tartışmaları konuşuldu.

EMEKLİLERİN CEBİNDEN ÇALDILAR

Basın toplantısında konuşan Özel, ‘‘Emekliler yılbaşında 25 kilo kıyma alabilirken şimdi 20 kilo alabiliyor. Emeklinin sofrasından 5 kilo kıymayı aldılar. Dün yapılan ayarlama zam değil, emeklilerin cebinden çalmaktır’’ dedi. TÜİK’in açıkladığı verilerle ilgili toplumda oluşan tepkiye dikkat çeken Babacan da ‘‘Milletimizin yaşadığı gerçek enflasyonu saklamaya çalışan bir yönetim anlayışı var” diye konuştu.

DAĞITIM ŞİRKETLERİNİ ERDOĞAN ÖZELLEŞTİRDİ

İzmir’de iki yurttaşın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine dair AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine yanıt veren Özel, ‘‘Suç bizdeyse gereğini yerine getiririz. Peki, suç elektrik dağıtım şirketindeyse Erdoğan çıkıp özür dileyecek mi? 2010-13 arası elektrik dağıtımlarını özelleştiren ben miydim Erdoğan mıydı?” diye sordu.

Özel, “Erdoğan özür davetinde bulunuyorsa ben de şunu sorayım. Depremin üzerinden 1.5 sene geçti. 1 yılda 620 bin konut yapacaklardı 76 bin yaptılar. Depremzedeler 1.5 sene sonra yine sokakta, çadırda, konteynırda. Sen 1.5 sene boyunca ev veremediğin depremzedelerden özür dileyecek misin?’’ dedi.

DÜZENLEME HAYVANLARIN KATLİ DEMEK

Özel ve Babacan, sokak hayvanlarının öldürülmesini de öngören yasa teklifine karşı atacakları adımları da değerlendirdi. Babacan, iktidarın bu işi belediyelere devredip geri çekilme ihtimalini de takip edeceklerini söyledi. Özel ise hayvan hakları komisyonunun raporuna dikkat çekerek “Biz bu teklife karşı kırmızı alarmdayız’’ diye konuştu.

Kadınların yalnızca kendi soy isimlerini kullanmalarının önüne geçmek için de yasa hazırlığı olduğunu hatırlatan Özel, bu konudaki asıl kararın kadınlarda olduğunu söyledi.

CHP MYK’DE GÜNDEM YOĞUN

Öte yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), da akşam saatlerinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda, Özel ve CHP heyetinin KKTC ziyareti, Özel’in Romanya ve Bosna Hersek’teki yaptığı temaslar değerlendirilirken CHP’nin 4-9 Eylül tarihlerinde Sivas’ta düzenleyeceği Tüzük Kurultayı hazırlıkları da MYK’da ele alındı. Toplantıda, AKP Meclis Grubu Başkanı Abdullah Güler’in, ‘12 bin 500 liraya yükselecek’ dediği emekli maaşları ve halkın ara zam talebi de değerlendirildi. CHP TBMM Grup Başkanvekillerinin de katıldığı MYK toplantısında, Meclis’te yer alan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Vergi Paketi, 9’uncu Yargı Paketi ve Hayvan Hakları Yasası da gündeme geldi. Ayrıca MYK’de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eski CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ifadeleri nedeniyle disipline sevk edilmesine karar verildi.