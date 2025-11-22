Kırmızı bülten çıkarılmıştı: Savcılıktan Batuhan Karadeniz açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkında kırmızı bülten çıkarılan eski futbolcu ve yorumcu Batuhan Karadeniz’in mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski futbolcu ve yorumcu Batuhan Karadeniz hakkında, sosyal medyada yasadışı bahsi ve kumarı özendirici, teşvik edici paylaşımlarda bulunduğu, yasadışı bahis sitesi reklamı yaptığı ve kara para akladığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Yurtdışında firari olduğu tespit edilen ve hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan Karadeniz'in, taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına sulh ceza hakimliği tarafından el koyma kararı verildi.