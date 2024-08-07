Kırmızı bülten çıkarmayan hakimler tarafsızmış!

Deprem felaketinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’nın davasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaklaşık bir yıldır firari olan şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarmayan mahkeme heyeti hakkındaki “reddi hakim” talebi reddedildi.

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat günü saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.

Sadece apartman görevlisi Mulla Kenger ile oğlu Mesut Kenger’in sağ olarak kurtulduğu binada 35 kişi hayatını kaybetti. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi öğretim üyesinin hazırladığı raporda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi.

YAKLAŞIK 340 GÜNDÜR FİRARİLER

Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı. Yakalama kararı çıkarılan ve yaklaşık 340 gündür firari olan Kervancıoğlu ve Pekel için ısrarla kırmızı bülten çıkarılmıyor.

Yaşamını yitirenlerin yakınlarının talebini kabul etmeyen mahkeme heyeti hakkında “reddi hakim” talebinde bulundu. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Avukat Tahsin Emircan Bilginer ile Baran Yeltekin'in reddi hakim talebinin reddine karar verdi.

Mahkeme, “Hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebep ve olguların bulunmadığını” iddia etti.