Kırmızı bülten talebine yine ret

Deprem felaketinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’nın davasının beşinci duruşması görüldü. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi bugün görülen duruşmada, tutuklu sanık Ertan Danacı’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen ve 460 gündür de firari olan Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel için kırmızı bülten çıkarılması talebi ise reddedildi. Mahkeme yine yakalama emrinin akıbetinin sorulmasına karar verdi. Davanın altıncı duruşması 4 Nisan 2025'te görülecek.

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AKP’Lİ ESKİ BAŞKAN KAVAK’A TAHLİYE

Önceki Nurdağı Belediye Başkanı AKP’li Ökkeş Kavak, 26 kişinin hayatını kaybettiği Kavak Apartmanı davasından tahliye edildi. Ancak başka deprem davasından mahkûmiyet kararı olduğu için tahliye edilmeyecek. 53 kişinin hayatını kaybettiği Nilüfer Apartmanı davasında tutuklu müteahhit Fuatoğlu ve yapı denetim uzmanı Eraslan tahliye edildi, tutuklu sanık kalmadı. Malatya’da 21 kişinin öldüğü Kırçuval Oteli duruşmasında mahkeme yargılanan AKP’li Zafer Kırçuval ve diğer sanıkların tutuklanması talebini reddederek duruşmayı erteledi.

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KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN İDDİANAME

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde Sami Bey Apartmanı'nın yıkılması sonucu 40 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin açılan dava kapsamında iki kamu görevlisi hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan ve Seyhan Belediyesi'nde görevli eski Harita Kadastro Teknikeri Sunay Meydan'ın "öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı" belirtildi.