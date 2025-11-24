Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 9 kişi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aradığı 9 kişi Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından söz konusu iadelere ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre, Almanya'dan 3 ve ABD, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, İran ve Yunanistan'dan birer kişi olmak üzere 9 kişinin Türkiye'ye iadesi yapıldı.

İade edilen M.Ç., S.G., V.Y., A.S.Ö., O.K., G.A., G.A'nın kırmızı bültenle uluslararası seviyede, E.A.Ü. ve K.A. isimli şahısların ise ulusal seviyede arandığı belirtildi.

Yerlikaya'nın paylaşımında şüphelilerin suçları ise şöyle sıralandı:

"Çocuğu Kasten Öldürmeye Azmettirmek, Kasten Öldürmeye Teşebbüse Azmettirme” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ç. isimli şahıs Almanya'da,

“Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şahıs Almanya'da,

“Cinsel Suçlardan” Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan V.Y. isimli şahıs Almanya’da,

“Nitelikli Cinsel Saldırı” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.S.Ö. isimli şahıs ABD'de,

“Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.K. isimli şahıs Arjantin’de,

“Kasten Öldürme, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’’ suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan G.A. isimli şahıs Bosna Hersek'te,

“Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Yağma (5 Kez), Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan G.A. isimli şahıs İran'da,

”Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından ulusal seviyede aranan E.A.Ü. isimli şahıs Birleşik Arap Emirlikleri'nde,

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan ulusal seviyede aranan K.A. isimli şahıs Yunanistan'da yakalandı.