Kırmızı bültene rağmen katil polisi bulamadılar

Haber Merkezi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2012 yılında özel harekat polisi Mehmet Nurbaki Göçmez tarafından vurularak katledilen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan davasının 7’nci duruşması Cizre 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Bir önceki duruşmalarda fail polis hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılmıştı. Ancak fail, kırmızı bültene rağmen bulunamadı. Avukat Osman Cingöz sanığın bulunması için ailesinin telefon kayıtlarının incelenmesi talebinde bulundu. Mahkeme talebi reddederek, duruşmayı 25 Eylül’e erteledi.