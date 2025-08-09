Kırmızı bültenle aranan 11 kişi Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 5 suçlunun Gürcistan, Karadağ, İsveç ve Japonya'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.Ç, M.E.Ö, E.Y.B, Ü.A, S.K, ve M.G. ile ulusal seviyede aranan M.B, K.C.H, E.G, G.Ş. ve M.Y'nin yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, haklarında kırmızı bülten çıkarılan ve uluslararası seviyede aranan kişilerin, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel işbirlikleri sonucu yakalandığını bildirdi.