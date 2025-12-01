Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12 suçlunun Türkiye'ye iadesinin yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.K., O.U., M.T., K.K., B.T., T.L., İ.K., A.A., S.D., E.Y., Z.S. ve H.D. yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" dedi.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin izini titizlikle sürdüklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

Kırmızı bültenle aradığımız 12 Suçluyu, Gürcistan(7), Almanya(3), Avusturya ve Fransa’dan ülkemize getirdik.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.K., O.U., M.T., K.K., B.T., T.L., İ.K., A.A., S.D., E.Y., Z.S. ve H.D. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ile Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle;

“5464 Sayılı Kanuna Aykırılık, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartını İzinsiz Kullanarak Yarar Sağlama, Sahte Banka/Kredi Kartı Üretme, Tefecilik, Dolandırıcılık” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.K. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Yağma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.U. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.T. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Dolandırıcılık, Silahla Tehdit, Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma ve Bulundurma, Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Kullanmak, Hakaret, Tehdit, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Kasten Yaralama, Yağma, Mala Zarar Verme, Suçluyu Kayırma, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan B.T. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, Tehdit, Yaralama” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan T.L. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan İ.K. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Uyuşturucu Madde Ticareti, İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs Almanya’da,

“Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.D. isimli şahıs Almanya’da,

“Yağma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.Y. isimli şahıs Almanya’da,

“Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Z.S. isimli şahıs Avusturya’da,

“Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan H.D. isimli şahıs Fransa’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.