Kırmızı bültenle aranan 17 kişi Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla aranan 12 kişi ile ulusal seviyede aranan 5 kişi olmak üzere toplam 17 suçlunun, 11 ülke ile yapılan ortak operasyonlar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, yurt dışında bulunan firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonları sosyal medya hesabından duyurdu.

Buna göre; Almanya, Irak, Azerbaycan, Bosna Hersek, Belarus, Gürcistan, İtalya, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan makamları ile ortaklaşa düzenlenen operasyonlarda; kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan İ.F., E.T., A.B., K.B., D.H., Ö.V., M.D., R.Ö., R.Y., M.U., O.Y., İ.D. ile ulusal seviyede aranan B.G., M.D., S.T., M.S. ve H.M.K. yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.