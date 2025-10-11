Kırmızı bültenle aranan 2 suç örgütü üyesi Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan "Don Vito" lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ve Kırmızı Difüzyon Mesajıyla uluslararası seviyede aranan uyuşturucu organize suç örgütü üyesi Hasan Lala'nın yakalandığını ve Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, konuyla iligili sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'CHROOKE' suç örgütü elebaşı "Don Vito" lakaplı Abdullah Alp Üstün isimli şahıs ile 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu Madde İthal Etme ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından Kırmızı Difüzyon (Acil Yakalama Mesajı) ile uluslararası seviyede aranan ve Abdullah Alp Üstün organizasyonu içerisinde mali ve finansal işlemlerden sorumlu olan Hasan Lala isimli şahısların Birleşik Arap Emirlerinde yakalanmaları ve ülkemize iadeleri sağlandı'' ifadelerini kullandı.