Kırmızı bültenle aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal seviyede aranan H.D. isimli kişiler yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı bültenle aranan 3 kişinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Operasyonların, Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğü bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. isimli şahsın Almanya'da, 'reşit olmayan kişiye cinsel saldırı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.D.Ç. isimli şahıs Hırvatistan'da, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etmek' suçundan ulusal seviyede aranan H.D. isimli şahıs ise Almanya'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı."