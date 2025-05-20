Kırmızı bültenle aranan 4 kişi Gürcistan’da yakalandı

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve Gürcistan'da yakalanan 4 kişi Türkiye'ye iade edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan 4 kişiye ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.B. ve S.D isimli şahıslar; "yakın akrabayı öldürme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.T. isimli şahıs, "yağma ile cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Ö. isimli şahıs Gürcistan’da yakalandı.

Yerlikaya, yakalananların Türkiye'ye iadesinin yapıldığını ifade etti.